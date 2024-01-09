В Рязанской области за неделю 112 человек заболели COVID-19
Это ниже заболеваемости предыдущей недели на 78,5%
В Рязанской области за неделю 112 человек заболели COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
За первую неделю 2024 года на территории Рязанской области зарегистрировано 112 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, что ниже заболеваемости предыдущей недели на 78,5%.
Всего за прошедшую неделю обследовано на COVID-19 — 8 439 человек.
Ранее сообщалось, что в России заболеваемость COVID-19 снизилась на 56,4%.