В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Отмечается, что с 1 по 7 января 2024 года зарегистрировано 4044 случая заболеваний, что ниже предыдущей недели на 64,9%.
В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Отмечается, что с 1 по 7 января 2024 года зарегистрировано 4044 случая заболеваний, что ниже предыдущей недели на 64,9%.
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области напоминает:
— избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;
— не следует прикасаться грязными руками к лицу;
— после каждой поездки в общественном транспорте необходимо тщательно вымыть руки;
— регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещениях;
— ведите здоровый образ жизни — правильно и сбалансированно питайтесь, занимайтесь физической активностью.
Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.