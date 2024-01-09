В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Отмечается, что с 1 по 7 января 2024 года зарегистрировано 4044 случая заболеваний, что ниже предыдущей недели на 64,9%.

В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что с 1 по 7 января 2024 года зарегистрировано 4044 случая заболеваний, что ниже предыдущей недели на 64,9%.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области напоминает:

— избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;

— не следует прикасаться грязными руками к лицу;

— после каждой поездки в общественном транспорте необходимо тщательно вымыть руки;

— регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещениях;

— ведите здоровый образ жизни — правильно и сбалансированно питайтесь, занимайтесь физической активностью.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.