В Рязанской области с 15 января начнется прием заявок на путевки в детские лагеря

Заявление может подать любой законный представитель детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до 15 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях Рязани до 26 апреля 2024 года (включительно).

В Рязанской области с 15 января начнется прием заявок на путевки в детские лагеря. Об этом сообщается на сайте мэрии.

С 15 января 2024 года начинается прием заявлений на оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия Рязанской области.

Отмечается, что заявление может подать любой законный представитель детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до 15 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях Рязани до 26 апреля 2024 года (включительно).