В Рязанской области пьяный мужчина грозился застрелить жену

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области пьяный мужчина грозился застрелить жену. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Все произошло в Сараях. По предварительным данным, пьяный 49-летний мужчина поссорился с женой из-за ревности. Он взял охотничье ружье и угрожал застрелить ее. Отмечается, что все это происходило на глазах детей.

Женщине удалось вызвать полицейских, которые изъяли ружье и утихомирили мужчину.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.