В Рязанской области пьяный мужчина грозился застрелить жену
Возбуждено уголовное дело.
В Рязанской области пьяный мужчина грозился застрелить жену. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Все произошло в Сараях. По предварительным данным, пьяный 49-летний мужчина поссорился с женой из-за ревности. Он взял охотничье ружье и угрожал застрелить ее. Отмечается, что все это происходило на глазах детей.
Женщине удалось вызвать полицейских, которые изъяли ружье и утихомирили мужчину.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.