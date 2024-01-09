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В Рязани пройдут заключительные выступления циркового шоу WOW

В Рязани 13 и 14 января пройдут заключительные выступления циркового шоу WOW. Невероятное путешествие во времени в компании главный героев Нового года — Деда Мороза и Снегурочки теперь реальность. Также зрителям представят сложнейшие трюки артистов, много животных, которые радуют зрителей своими номерами.

На арене рязанского цирка проходит настоящий парад искусственного интеллекта — 12 полноразмерных роботов серии Promobot перемещаются по сцене, взаимодействуют со зрителями и танцуют вместе с артистами балета «Вау».

Рязанцы уже успели оценить калейдоскоп животных и артистов. Первые показы прошли при полном аншлаге!

«Мне очень понравились мужчины, которые катались в двух колесах. Это было очень опасно. Еще мне понравилось как танцевали с роботами. И в начале, как девушка крутилась на канате вверху», — поделился своими впечатлениями один из первых зрителей.

Организаторы шоу говорят, что это самый масштабный проект в истории цирковых выступлений. Это целая захватывающая история в стиле научно-фантастического экшена. Здесь зрители становятся частью представления, пускаются в невероятные приключения, проходят испытания смелостью, ловкостью и азартом, чтобы свершилось новогоднее чудо и чтобы наступающий новый год был по-настоящему «вау».

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