В Рязани при столкновении двух машин пострадали трое

Среди них — двое детей.

В Рязани при столкновении двух машин пострадали трое. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в понедельник, 8 января, примерно в 11:50, около дома № 23 по улице Южный промузел.

По предварительной информации, 73-летний житель Рязанского района на Ford Focus врезался в Chevrolet Lanos. В результате аварии пострадали 39-летний водитель Chevrolet, а также его пассажиры четырех и 14 лет. Их госпитализировали.

По факту происшествия полиция начала проверку.