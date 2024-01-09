В Рязани полицейские задержали местного жителя за распространение наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали местного жителя за распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС, двигаясь по маршруту патрулирования, заметил на Московском шоссе мужчину, который вел себя странно. Он что-то прятал к стены дома.

Патрульные остановили мужчину и вызвали на место оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Они досмотрели 42-летнего рязанца и обнаружили 50 самодельных контейнеров. Экспертиза установила, что это было синтетическое наркотическое средство весом более 30 граммов. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.