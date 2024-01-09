В России возобновил работу завод Hyundai

Напомним, что завод Hyundai в России приостановил работу в марте 2022 года.

В России возобновил работу завод Hyundai. Об этом сообщает «Фонтанка».

9 января автозавод Hyundai начал работу в Санкт-Петербурге. Сейчас на предприятии работает 800 человек. По данным издания, сейчас на заводе занимаются обучением персонала и обслуживанием оборудования. Предприятие полностью восстановит работу в середине 2024 года.

Напомним, что завод Hyundai в России приостановил работу в марте 2022 года. На нем собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. В конце прошлого года стало известно, что актив корейской компании выкупила российская «Арт-Финанс». Она же в мае купила российский бизнес Volkswagen.