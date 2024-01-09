В Республике Коми мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку

В Усинске уроженец одной из республик Закавказья изнасиловал 19-летнюю девушку. Об этом сообщает портал «ПроГород».

Региональный СК России начал проверку. Возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса — насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время следствие активно идет во всех направлениях. Следователи ведут допросы свидетелей, осуществляют процедуру судебно-медицинской экспертизы, обрабатывают следы с места преступления.