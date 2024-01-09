В Псковской области при столкновении двух машин пострадали четыре человека
В Псковской области при столкновении двух машин пострадали четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».
Авария произошла в Островском районе, в районе деревни Дуловка.
По предварительной информации, между собой столкнулись Renault Duster и Lada Kalina. Пострадали четыре человека. Решается вопрос об их госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются.