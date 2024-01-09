В Приморском крае в ДТП с опрокинувшимся автомобилем погибли два человека

В Приморском крае в ДТП с опрокинувшимся автомобилем погибли два человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на краевую полицию.

Авария произошла в Уссурийске.

По предварительной информации, 19-летний водитель Toyota Allion ехал по Владивостокскому шоссе в сторону улицы Заречной. Он не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина опрокинулась.

В результате аварии погибли два 18-летних пассажира иномарки Водителя и 17-летнего пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести, уточнили в полиции.

Отмечается, что машина не была зарегистрирована. Водитель имел один год стажа, а в 2023 году его один раз привлекали к административной ответственности.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.