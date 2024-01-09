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В поезде «Москва — Чита» умерла семимесячная девочка

В поезде «Москва — Чита» скончался ребенок. Об этом пишет Baza.

Женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. В дороге у всех членов семьи поднялась температура. На станции Кунгур в Пермском крае к поезду приехали медики. К этому моменту семилетняя девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались ее спасти, но не смогли.

По предварительной информации, девочка вместе с мамой и братьями заразилась ОРВИ, однако их состояние было легче.

Женщину и детей госпитализировали в детское отделение Центральной городской больницы Кунгура.

Отмечается, что после гибели девочки поезд остановили в Екатеринбурге. К вокзалу приехали машины скорой помощи для осмотра пассажиров, а вагоны обработали специальным средством, уничтожающим вирус.