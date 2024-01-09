В Подмосковье пьяный мужчина изнасиловал знакомую
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщил телеканал
Инцидент произошел в Зеленограде в четверг, 4 января.
По информации следователей, пьяный мужчина 1983 года рождения изнасиловал свою знакомую. После этого девушка смогла убежать и обратилась в полицию.
Как стало известно во вторник, 9 января, мужчину задержали. Отмечается, что с подозреваемым проводят процессуальные действия. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.