В Подмосковье пьяный мужчина изнасиловал знакомую

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошел в Зеленограде в четверг, 4 января.

По информации следователей, пьяный мужчина 1983 года рождения изнасиловал свою знакомую. После этого девушка смогла убежать и обратилась в полицию.

Как стало известно во вторник, 9 января, мужчину задержали. Отмечается, что с подозреваемым проводят процессуальные действия. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.