В Подмосковье мужчина расстрелял знакомого в машине

У торгового центра в Ногинске мужчина расстрелял знакомого в машине. Об этом пишет Shot.

По данным канала, полицейские задержали 27-летнего безработного местного жителя Сергея М. Незадолго до трагедии трое мужчин вместе выпивали, у них произошла крупная ссора.

Один из приятелей решил уехать на своем Saab 9-5, но на парковке у местного ТЦ «Люкс» Сергей с подельником догнал его и расстрелял прямо в машине, ранив в ногу и поясницу. Всего было четыре выстрела.

Пострадавший сумел добраться до больницы, но врачам не удалось его спасти, мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело.