В Новосибирске суд вынес приговор продавцу за запертого в холодильнике ребенка

В Новосибирске состоялся суд над продавцом, который запер ребенка в холодильнике. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда столицы Сибири.

В суде уточняют, что мужчина закрыл и удерживал несовершеннолетнего мальчика в холодильной камере подсобного помещения магазина «Мария-Ра». РЕН ТВ добавило, что такой поступок сотрудник магазина совершил из-за того, что девятилетний ребенок обнаружил на прилавке просроченные продукты.

В результате в отношении продавца возбудили уголовное дело за незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением (пункт «д» части 2 статьи 127 УК РФ). Ему назначили три года условно. Также он должн будет выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей за моральный вред.

Приговор в законную силу не вступил.