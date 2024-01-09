В новогодние выходные «Рязаньгоргаз» обработал около 300 заявок

В Рязанской области за праздничные выходные в аварийно-диспетчерскую службу «Рязаньгоргаза» поступило около 300 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Для обеспечения надежного газоснабжения, в период максимальных нагрузок на газораспределительные сети, в „Рязаньгоргаз“ был установлен специальный график работы для аварийно-диспетчерской службы, организовано круглосуточное дежурство технических руководителей, ответственных специалистов и дополнительных аварийно-восстановительных бригад», — сообщили в компании.

Накануне праздников газовики проверили техническое состояние оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств связи, обеспечили готовность автотранспорта и строительной техники для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ. На случай возникновения чрезвычайной ситуации была предусмотрена система оперативного оповещения и реагирования.

«Содержать в исправном состоянии газоиспользующее оборудование позволит ежегодное техническое обслуживание. Мы просим рязанцев не пренебрегать своими обязанностями и предоставлять газовикам доступ в квартиры для проведения работ. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте нашей компании», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Фото: «Рязаньгоргаз»