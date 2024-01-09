Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
-10°
Срд, 10
-4°
Чтв, 11
ЦБ USD 90.4 0.71 10/01
ЦБ EUR 98.98 -0.21 10/01
Нал. USD 91 / 93.5 09/01 17:25
Нал. EUR 99 / 99.4 09/01 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
3 554
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
5 573
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
5 509
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
6 834
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В новогодние каникулы 2024 года скорую вызвали на 64% раз больше, чем в прошлые

В России с 1 по 8 января 2024 года количество вызовов скорой помощи увеличился на 64% по сравнению с предыдущими новогодними каникулами. Об этом сообщают специалисты страховой компании «Согласие» со ссылкой на данные об обращениях по полисам ДМС.

Основными причинами вызова скорой были травмы, повышенные температуры и отравления.

«В этом году по полисам ДМС к врачам меньше всего обращались 1 и 2 января. С 3 января трафик существенно увеличился, достигнув пика к 5 января, что специалисты объясняют высокой востребованностью плановой медицинской помощи в эти дни. 6 января и в Рождество число обращений снизилось. А в последний выходной день, 8 января, был зафиксирован еще один всплеск», — рассказали специалисты.

При этом они отмечают, что всплеск вызовов скорой помощи был во второй половине декабря 2023 года. Это было связано с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ.