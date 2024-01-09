В новогодние каникулы 2024 года скорую вызвали на 64% раз больше, чем в прошлые

В России с 1 по 8 января 2024 года количество вызовов скорой помощи увеличился на 64% по сравнению с предыдущими новогодними каникулами. Об этом сообщают специалисты страховой компании «Согласие» со ссылкой на данные об обращениях по полисам ДМС.

Основными причинами вызова скорой были травмы, повышенные температуры и отравления.

«В этом году по полисам ДМС к врачам меньше всего обращались 1 и 2 января. С 3 января трафик существенно увеличился, достигнув пика к 5 января, что специалисты объясняют высокой востребованностью плановой медицинской помощи в эти дни. 6 января и в Рождество число обращений снизилось. А в последний выходной день, 8 января, был зафиксирован еще один всплеск», — рассказали специалисты.

При этом они отмечают, что всплеск вызовов скорой помощи был во второй половине декабря 2023 года. Это было связано с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ.