В Москве отец с сыном выпали с балкона многоэтажки во время драки

В Москве отец с сыном выпали с балкона многоэтажки во время драки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 57-летний мужчина поругался с 32-летним сыном накануне вечером в квартире на бульваре Генерала Карбышева. Мужчины начали драться и выпали с балкона второго этажа.

Приехавшие на вызов полицейские и медики нашли под окнами тело отца и живого сына — его доставили в больницу с травмой шейного отдела позвоночника, ушибами локтей.

Отмечается, что в феврале прошлого года на выжившего мужчину возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» за избиение отца.