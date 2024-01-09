В Москве мужчина напал на шестилетнюю девочку и угрожал свернуть ей шею

В Москве мужчина напал в магазине на шестилетнюю девочку и угрожал свернуть ей шею. Об этом пишет Baza.

Отмечается, что семья зашла в магазин «Мясновъ» на Новочеркасском бульваре. К девочке подошел неизвестный мужчина и со словами «я тебе шею сверну» крепко взял ее за горло.

К счастью, отец девочки успел быстро среагировать, оттолкнул мужчину и повалил его на пол. После этого охранники помогли задержать нападавшего. Им оказался 43-летний уроженец Киргизии, который приехал в Москву за несколько дней до нападения. Мужчина находился в невменяемом состоянии, ему пришлось вызывать психиатрическую помощь.

Девочке также потребовалась помощь медиков: с травмой головы ее доставили в больницу.