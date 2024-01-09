В Кисловодске нашли тела трех человек с перерезанным горлом

В Кисловодске розыски пропавшей 40-летней женщины завершились обнаружением трех трупов с ножевыми ранениями шеи, сообщил источник РЕН ТВ.

Отмечается, что среди погибших была разыскиваемая женщина, а также мать с сыном 1971 и 1990 годов рождения, которые злоупотребляли спиртными напитками.

По предварительным данным, давность наступления смерти людей составила около двух-трех суток.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили соседей, а также изъяли ряд вещественных доказательств.

В совершении преступления подозревается ранее судимый за убийство житель Карачаево-Черкесии 1960 года рождения.