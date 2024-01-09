В Кирове умер младенец из-за неправильного лечения родителями

В Кирове родители не обращались к врачам, лечили полуторагодовалого малыша традиционными лекарствами, в результате он умер. О случившемся рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

У мальчика начался насморк, на следующий день поднялась температура, но к врачу его мама решила не обращаться.

«Взрослые дали суспензию парацетамола (согласно инструкции), а также сироп и спрей от боли в горле. Через час мальчику стало плохо — он покрылся красными пятнами и начал тяжело дышать. Мама и бабушка вызвали «скорую», ребенка госпитализировали в Кировскую областную детскую больницу, — сказал министр.

В момент поступления мальчик был в коме, тем же вечером он умер.

По предварительной версии, ребенок погиб из-за анафилактического шока, предполагают, что организм не принял какое-то из лекарств.