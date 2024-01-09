В Иванове иностранец домогался несовершеннолетних девочек
В Иванове иностранец домогался несовершеннолетних девочек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СК по региону.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело за развратные действия.
По данным пресс-службы, в социальных сетях ранее появилась информация, что в одном из торгово-развлекательных центров иностранный гражданин совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних.
Следователи изъяли видеозапись с камеры видеонаблюдения.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», — уточнили в ведомстве.