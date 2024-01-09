В Госдуму внесли законопроект об участии сотрудников МВД, ФСИНа и пожарных в похоронах военных

Госсобрание — Курултай Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, по которому разрешается представителям силовых ведомств участвовать в погребении военнослужащих. Об этом пишет « Парламентская газета ».

Нормы законопроекта относятся к погребению военнослужащих, призванных на военные сборы граждан, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения РФ, участников войны, добровольцев.

В похоронах перечисленных категорий граждан предлагается официально разрешить участие органам публичной власти, органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, общественных и некоммерческих организаций, несмотря на то, что они и так принимают участие в траурных мероприятиях участников СВО.

Изменения предлагается внести в закон «О погребении и похоронном деле» и в закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сейчас участвовать в траурной церемонии могут только представители Минобороны.