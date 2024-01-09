В Госдуме предложили повысить размер единовременного пособия при рождении ребенка

В настоящее время выплата составляет 20 472 рубля 77 копеек.

В Госдуме предложили повысить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей, проект есть в распоряжении РИА Новости.

Единовременное пособие выплачивается одному из родителей один раз. Если родились два и более детей, то выплата предусмотрена на каждого из них. Эта сумма положена как первому, так и второму, третьему и последующим детям.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12 Федерального закона „О государственных пособиях гражданам, имеющим детей“, согласно которому размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 000 рублей», — написано в пояснительной записке.

В ней уточняется, что в настоящее время размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом индексаций составляет 20 472 рубля 77 копеек.

Принятие законопроекта позволить улучшить благосостояние семей и поспособствует повышению демографии.