В Екатеринбурге мужчина забил до смерти знакомую и спрятал ее труп в теплице

В Екатеринбурге 33-летний мужчина забил до смерти 67-летнюю знакомую. Об этом сообщил портал URA.ru со ссылкой на местное СУ СК России.

Инцидент произошел в ночь на 1 января.

По версии следствия, пьяный мужчина поругался с женщиной и начал избивать ее. От полученных травм она умерла на месте. После он спрятал труп в отапливаемой теплице и ушел спать.

Тело погибшей нашел хозяин дома, потом он вызвал силовиков.

Подозреваемому предъявили обвинение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи (в 2007 и 2013 годах) и грабеж. Из мест лишения свободы он вышел в августе 2023-го, добавил изданию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Подозреваемого задержали оперуполномоченные уголовного розыска ОП-10 УМВД Екатеринбурга. В частном доме мужчина работал разнорабочим и сторожем. По предварительным данным, жертвой охранника стала женщина без определенного места жительства и работы. Следователи и сыщики выяснят, что не поделили собутыльники. В ходе судмедэкспертизы специалисты обнаружили на теле погибшей черепно-мозговую травму и перелом ребер. Обвиняемый находится под стражей», — отметил Горелых.