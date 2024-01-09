В Челябинске при пожаре погиб трехлетний мальчик

В Челябинске в садовом товариществе Юбилейный-2 при пожаре погиб трехлетний мальчик, который находился дома один. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«При разборе пожара обнаружен ребенок, мальчик трех лет, без признаков жизни», — уточняет пресс-служба ведомства. По предварительным данным, взрослых рядом в момент ЧП не было.

Работу спасателей осложняла плотная застройка участка, отсутствие наружного противопожарного водоснабжения и неочищенные от снега подъездные пути.

Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.