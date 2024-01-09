В центре занятости по Рязанской области изменились номера телефонов

Об этом сообщили в минсоцзащиты региона.

В центре занятости по Рязанской области изменились номера телефонов. Об этом сообщили в минсоцзащиты региона.

Новые номера в центре занятости:

+7 (4912) 26-60-26 — горячая линия для граждан и работодателей;

+7 (4912) 26-60-27 — по вопросам профессионального обучения;

+7 (4912) 26-60-28 — запись на тренинги, мастер-классы и практикумы;

+7 (4912) 26-60-34 — по вопросам трудоустройства граждан с инвалидностью;

+7 (4912) 26-60-32 — по вопросам участия работодателей в спецпрограммах;

+7 (4912) 26-60-49 — сектор по Рязанскому району.

Номера телефонов в других территориальных секторах не изменились.