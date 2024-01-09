В Бурятии ребенок выпил средство для чистки плиты и попал в реанимацию

Полуторагодовалого ребенка доставили в детскую клиническую больницу Бурятии в тяжелом состоянии, он отравился средством для чистки плиты. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

Маленький пациент поступил с острым отравлением щелочью. Он находился в тяжелом состоянии, с химическими ожогами ротовой полости, пищевода и желудка.

Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, ребенку предстоит длительное лечение и хирургическое вмешательство.