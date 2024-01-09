Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
-8°
Срд, 10
-3°
Чтв, 11
ЦБ USD 89.69 -0.61 30/12
ЦБ EUR 99.19 -1.36 30/12
Нал. USD 91 / 92.8 09/01 11:20
Нал. EUR 99.15 / 100.11 09/01 10:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
3 275
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
5 315
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
5 264
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
6 588
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Благовещенске посетитель бара погиб после удара охранника и падения в шахту лифта

В Благовещенске посетитель бара погиб после удара охранника и падения в шахту лифта. Об этом сообщило РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря.

По данным следователей, во время ссоры один из охранников ночного бара сильно ударил 37-летнего мужчину ногой в грудь. Тот упал на закрытые двери лифта, проломившиеся под его весом. В итоге мужчина упал в открывшийся проем шахты лифта. Он получил травму головы, от которой умер на месте.

«По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», — говорится в релизе.

21-летнего сотрудника охраны заключили под стражу, ему предъявлено обвинение.