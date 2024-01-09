В Благовещенске посетитель бара погиб после удара охранника и падения в шахту лифта

В Благовещенске посетитель бара погиб после удара охранника и падения в шахту лифта. Об этом сообщило РИА Новости .

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря.

По данным следователей, во время ссоры один из охранников ночного бара сильно ударил 37-летнего мужчину ногой в грудь. Тот упал на закрытые двери лифта, проломившиеся под его весом. В итоге мужчина упал в открывшийся проем шахты лифта. Он получил травму головы, от которой умер на месте.

«По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», — говорится в релизе.

21-летнего сотрудника охраны заключили под стражу, ему предъявлено обвинение.