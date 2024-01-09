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Умер чемпион мира по футболу Франц Беккенбауэр
Ему было 78 лет.

Умер бывший капитан сборной Германии по футболу Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет, сообщает агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена.

Футболиста не стало в воскресенье, 8 января.

«С глубокой печалью сообщаем вам, что Франц Беккенбауэр мирно скончался во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи», — указано в заявлении родных спортсмена.

Беккенбауэр — один из тех, кто становился чемпионом мира и в качестве футболиста (в 1974), и как тренер (в 1990 году). Также он в составе сборной выигрывал Евро-1972 года. В качестве футболиста «Баварии» он побеждал по четыре раза в чемпионате и Кубке ФРГ, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, завоевывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Дважды Беккенбауэр был обладателем «Золотого мяча».