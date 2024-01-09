Украинский журналист Гордон* призвал превратить Рязань в Бахмут

Публицист в беседе с Василием Головановым угрожал переносом военных действий на территорию России.

Украинский журналист Дмитрий Гордон* призвал превратить Рязань в Бахмут. Об этом он заявил в беседе с Василием Головановым.

«Нам не нужно упираться в сухопутные операции, нам нужно встать в оборону, забетонироваться там, беречь каждую человеческую жизнь и усиленными темпами бомбить Россию. Мы будем бить по военным объектам Белгорода, и конечно в Белгороде есть какая-то ПВО, и конечно ПВО будет это сбивать над Белгородом, и конечно это всё будет лететь в жилые многоквартирные дома, как летит в Харькове, Киеве, Днепре и других городах. Многоквартирные дома будут гореть. Белгород станет Бахмутом», — заявил Гордон.

Он призвал жителей Белгорода покинуть город. Также публицист отметил, что, по его мнению, подобная судьба ждет и другие города России.

«От Белгорода останутся руины, Белгород станет Бахмутом. Но это первая ласточка. Та же история будет в Москве, нам есть чем выступить, и в Курске, и в Воронеже, и в Рязани и так далее, а дальше Урал. У нас хватит кое-чего, чтобы долететь кое-куда. А вся ПВО стянута к фронту, там ПВО нет. Я сейчас не нагнетаю, я говорю то, что будет, я знаю, что я говорю», — сказал журналист.

*признан в России иностранным агентом, входит в перечень террористов и экстремистов