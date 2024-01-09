Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
-8°
Срд, 10
-3°
Чтв, 11
ЦБ USD 89.69 -0.61 30/12
ЦБ EUR 99.19 -1.36 30/12
Нал. USD 91 / 92.8 09/01 11:20
Нал. EUR 99.15 / 100.11 09/01 10:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
3 275
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
5 315
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
5 264
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
6 588
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Украинский журналист Гордон* призвал превратить Рязань в Бахмут
Публицист в беседе с Василием Головановым угрожал переносом военных действий на территорию России.

Украинский журналист Дмитрий Гордон* призвал превратить Рязань в Бахмут. Об этом он заявил в беседе с Василием Головановым.

«Нам не нужно упираться в сухопутные операции, нам нужно встать в оборону, забетонироваться там, беречь каждую человеческую жизнь и усиленными темпами бомбить Россию. Мы будем бить по военным объектам Белгорода, и конечно в Белгороде есть какая-то ПВО, и конечно ПВО будет это сбивать над Белгородом, и конечно это всё будет лететь в жилые многоквартирные дома, как летит в Харькове, Киеве, Днепре и других городах. Многоквартирные дома будут гореть. Белгород станет Бахмутом», — заявил Гордон.

Он призвал жителей Белгорода покинуть город. Также публицист отметил, что, по его мнению, подобная судьба ждет и другие города России.

«От Белгорода останутся руины, Белгород станет Бахмутом. Но это первая ласточка. Та же история будет в Москве, нам есть чем выступить, и в Курске, и в Воронеже, и в Рязани и так далее, а дальше Урал. У нас хватит кое-чего, чтобы долететь кое-куда. А вся ПВО стянута к фронту, там ПВО нет. Я сейчас не нагнетаю, я говорю то, что будет, я знаю, что я говорю», — сказал журналист.

*признан в России иностранным агентом, входит в перечень террористов и экстремистов