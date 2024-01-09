Стало известно, сколько человек обратилось в травмцентр рязанской БСМП за новогодние праздники

Информацию привела пресс-служба учреждения.

В Рязани за новогодние праздники в амбулаторно-травматологический центр БСМП обратились 683 человека. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

По словам заведующего центром Ивана Киселева, чаще всего пациенты жаловались на перелом костей голени (58 случаев) и лучевой кости (45 случаев). Кроме того, четыре человека обратились с обморожениями.

Отмечается, что самыми напряженными в работе травмцентра оказались 1 и 2 января. В целом, по словам Киселева, новогодние праздники прошли спокойнее, чем в прошлом году. В частности, это связано с морозами.