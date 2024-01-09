Синоптики рассказали о погоде в последний зимний месяц

Из-за потепления в 2024 году весна может прийти раньше времени, уже в марте начнет таять снег.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей большинства регионов России в феврале. Об этом пишет портал «ПроГород».

Гидрометцентр предупреждает жителей России о стремительных изменениях климатических условий последнего зимнего месяца. Сообщается, что февраль, на контрасте с ледяным январем, удивит высокими температурами. Евгений Тишковец прогнозирует повышение столбиков термометра на 4-5 градусов относительно нормы.

Резкий температурный скачок принесет за собой ряд негативных последствий. Например, обильные осадки превысят норму на 40%.

Кроме того, это станет причиной ледяных дождей, мокрых снегопадов и гололедицы, участятся перепады атмосферного давления.

Из-за потепления в 2024 году весна может прийти раньше времени, уже в марте начнет таять снег.