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Шойгу: Киев продолжает «гнать на убой» солдат, затягивая конфликт
По его словам, несмотря на истощение людского ресурса ВСУ и отсутствие результатов на поле боя, власти Соединенных Штатов пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней граждан Украины.

Киевские власти затягивают военный конфликт, продолжая отправлять «на убой» солдат, но это не изменит ситуацию на фронте, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом пишет Life.

По его словам, несмотря на истощение людского ресурса ВСУ и отсутствие результатов на поле боя, власти Соединенных Штатов пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней граждан Украины.

«С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт», — заявил Шойгу.