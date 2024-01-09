«Рязаньэнерго» подготовил 91 бригаду к работе в условиях непогоды

Работает бесплатная горячая линия энергетиков: 8-800-220-0-220.

Энергетики филиала «Рязаньэнерго» начали готовиться к работе в условиях непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В связи с тем, что 9 и 10 января в Рязанской области ожидается сильный снег, сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжили работать в повышенной готовности, предполагающей полную мобилизацию сил.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готова 91 бригада, 410 человек и 125 единиц техники.

«Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 72 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт. В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки», — сообщили в компании.

Для населения работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.