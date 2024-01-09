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Рязанцам рассказали, где можно утилизировать живую елку
В экологической организации «Ресайкл Рязань» рекомендовали передать живую елку животноводческим хозяйствам на корм лошадям, овцам, козам и другим животным.

Рязанцам рассказали, где можно утилизировать живую елку. Посты об этом появились в соцсетях.

С 14 по 21 января «ЭкоПронск» принимает живые елки на переработку. Сдать деревья можно возле «ЭкоПункта» на парковке рядом с гипермаркетом Hoff на Московском шоссе.

Время работы — круглосуточно. Принимают живые ели, сосны и лапники без искусственного снега, мишуры, дождика и украшений.

Деревья передадут дому спасенных животных «Моя маленькая ферма».

В экологической организации «Ресайкл Рязань» рекомендовали передать живую елку животноводческим хозяйствам на корм лошадям, овцам, козам и другим животным. Принимаются натуральные ели, пихты, сосны.

С организаторами можно связаться по номерам:

  • +7 (905) 690-94-04 — Наталья Исаева из села Истобники Рыбновского района.
  • +7 (953) 731-63-62 — Анастасия Волошенкова. Корм пойдет для лошадей из села Алексаново.

Для визита нужно договориться заранее. Тем, кто принес елки на переработку, разрешат провести время с животными.