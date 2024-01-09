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Россияне рассказали, будут ли они отмечать Старый Новый год
В этом году праздник выпадает на воскресенье.

Около 38% жителей России хотят отпраздновать Старый Новый год, примерно треть из них — в кругу семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Старый Новый год отмечается в России в ночь на 14 января. В этом году он выпадает на воскресенье.

При этом для половины опрошенных это будет ничем не примечательный день, 9% никогда не празднуют Старый Новый год, а 3% даже не знают, что это за дата.

Среди тех, кто планирует отметить этот праздник, 54% собираются организовать праздничный стол, а 43% - смотреть новогодние передачи и фильмы для создания атмосферы. Чуть менее трети (29%) респондентов загадают сокровенные желания, 24% участников опроса планируют поехать в гости к близким.

«10% поддержат традиции — готовятся колядовать, 8% устроят обмен подарками с друзьями, 5% запустят петарды и фейерверки», — отмечается в исследовании.

Почти половина всех опрошенных (48%) желают, чтобы Старый Новый год стал официальным праздником и выходным. Чаще всего за такой ответ голосовали представители производственной и строительной отраслей, а также работники сферы образования и науки.