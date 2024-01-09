Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 10 января
В регионе пройдет снег. Ожидается до -3 градусов.
В Рязанской области в среду, 10 января, ожидается до -3 градусов. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По информации синоптиков, в области будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный. Днем небольшой снег. Гололедица.
Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -15, -10 градусов, днем — -12, -7 градусов. Местами ожидается -3 градуса.