На трех улицах центра Рязани отключат холодную воду
Причина — ремонт водопровода.
На трех улицах центра Рязани во вторник, 9 января, отключат холодную воду. Объявление опубликовал городской «Водоканал».
С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам:
- улица Есенина, дома №№ 57 (Школа № 43), 59/12, 61/13;
- улица Маяковского, дома №№ 10, 11, 4 корпус 1, 4, 8/1, 9;
- проезд Машиностроителей, дома №№ 10, 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 4А.
Причина отключений — ремонт водопровода по адресу: улица Есенина, дом № 61/13.