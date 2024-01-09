На рязанском рынке пятерым людям, недавно получившим российское гражданство, вручили повестки

Рейд провели полицейские и представители военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону.

В Рязани на Полетаевском рынке вручили повестки пятерым людям, недавно получившим гражданство РФ. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Рейд провели полицейские и представители военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону.

Пятерым гражданам вручили повестки на явку в военкоматы для постановки на учет. Также им рассказали о возможностях прохождения службы по контракту.