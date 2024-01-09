На 46-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за продажу алкоголя несовершеннолетним

Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.

На 46-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за продажу алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что в продуктовом магазине на улице Новой подросткам продают алкоголь. Отмечается, что 46-летняя продавщица магазина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение.

На женщину возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.