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Минобороны Украины отчиталось о закупке 50 тысяч комплектов женской военной формы
Об этом в соцсетях сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Об этом в соцсетях отчитался глава ведомства Рустем Умеров.

«Впервые Минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников», — сказал Умеров.

Также он рассказал о снижении стоимости наушников. Так, в результате переговоров с поставщиком Украина смогла сэкономить 11,7 миллиона гривен (308 тысяч долларов).