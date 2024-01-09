«Известия»: в России началась тридемия
Отмечается рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ.
В России отмечается рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ. Об этом пишут «
Отмечается, что уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой нормы на 83%. Эксперты описывают ситуацию как тридемию — одновременное распространение трех вирусов. Сейчас в основном распространяется грипп, А (H3N2).
В Роспотребнадзоре уточнили, что зараженность выросла еще на 5%. НИИ гриппа имени Смородинцева отмечает постепенный рост заболеваемости с начала ноября.