Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардных нарушениях в ведомстве

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о многомиллиардных нарушениях, найденных в ведомстве. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам чиновника, нарушения выявили во время внутреннего аудита.

«За последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен, совершенных ранее», — приводит издание слова Умерова.

Ранее украинские СМИ писали, что именно эту сумму потеряло минобороны Украины из-за коррупции за последний квартал — тогда ведомство уже возглавлял Умеров.