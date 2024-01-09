Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардных нарушениях в ведомстве
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о многомиллиардных нарушениях, найденных в ведомстве. Об этом сообщило
По словам чиновника, нарушения выявили во время внутреннего аудита.
«За последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен, совершенных ранее», — приводит издание слова Умерова.
Ранее украинские СМИ писали, что именно эту сумму потеряло минобороны Украины из-за коррупции за последний квартал — тогда ведомство уже возглавлял Умеров.