Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией

Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией. Об этом пишет РЕН ТВ.

Глава МВД Финляндии заявила, что страна не намерена возобновлять работу пропускных пунктов на границе с Россией после 14 января.

«Ситуация требует того, чтобы мы снова полностью закрыли границу», — сказала Рантанен.

По ее словам, в ситуации с мигрантами на границе нет никаких изменений. Поэтому, как отметила министр внутренних дел Финляндии, по-прежнему существует риск того, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью».