Алкогольное мороженное приравняли к спиртным напиткам

Теперь его будут продавать по лицензии и только совершеннолетним.

Алкогольное мороженое в России будут продавать по правилам спиртных напитков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

С 2012 года все продукты с содержанием этилового спирта более 0,5% относятся к алкогольным. На такие товары необходима лицензия и их запрещено продавать несовершеннолетним.

Однако существуют товары-исключения, в состав которых входит алкоголь. Например, спиртные замороженные десерты, мороженое, щербеты, смеси для их приготовления, сладкий пищевой лед. Теперь их исключили их перечня свободной продажи.