Алкогольное мороженное приравняли к спиртным напиткам
Теперь его будут продавать по лицензии и только совершеннолетним.
Алкогольное мороженое в России будут продавать по правилам спиртных напитков. Об этом пишет
С 2012 года все продукты с содержанием этилового спирта более 0,5% относятся к алкогольным. На такие товары необходима лицензия и их запрещено продавать несовершеннолетним.
Однако существуют товары-исключения, в состав которых входит алкоголь. Например, спиртные замороженные десерты, мороженое, щербеты, смеси для их приготовления, сладкий пищевой лед. Теперь их исключили их перечня свободной продажи.