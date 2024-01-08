В Татарстане младенец погиб из-за того, что мать его подбрасывала

Женщина и ее сожитель во время игры с четырехмесячным младенцем подбрасывали его, в результате ребенок скончался от кровоизлияния. Трагедия произошла 6 января в Зеленодольске.

Женщина и ее сожитель во время игры с четырехмесячным младенцем подбрасывали его, в результате ребенок скончался от кровоизлияния. Трагедия произошла 6 января в Зеленодольске, сообщает РЕН ТВ.

Бригаду скорой помощи вызвали в дом на улице Фрунзе. Прибывшие медики не смогли спасти ребенка.

Позже вскрытие показало, что мальчик погиб от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника.

26-летнюю мать и ее 32-летнего сожителя задержали.

По предварительным данным, смертельные травмы младенец получил, когда взрослые подбрасывали его во время игры.

Возбуждено уголовное дело.