В Татарстане младенец погиб из-за того, что мать его подбрасывала
Женщина и ее сожитель во время игры с четырехмесячным младенцем подбрасывали его, в результате ребенок скончался от кровоизлияния. Трагедия произошла 6 января в Зеленодольске.
Женщина и ее сожитель во время игры с четырехмесячным младенцем подбрасывали его, в результате ребенок скончался от кровоизлияния. Трагедия произошла 6 января в Зеленодольске, сообщает
Бригаду скорой помощи вызвали в дом на улице Фрунзе. Прибывшие медики не смогли спасти ребенка.
Позже вскрытие показало, что мальчик погиб от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника.
26-летнюю мать и ее 32-летнего сожителя задержали.
По предварительным данным, смертельные травмы младенец получил, когда взрослые подбрасывали его во время игры.
Возбуждено уголовное дело.