В Сапожковском районе во время пожара погиб 65-летний мужчина
В селе Морозовы-Борки Сапожковского района загорелся жилой дом. При пожаре погиб мужчина 1958 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В селе Морозовы-Борки Сапожковского района загорелся жилой дом. При пожаре погиб мужчина 1958 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в воскресенье, 7 января, в 4:35. Загорелся кирпичный дом площадью 40 кв. м.
Огонь повредил пол и постель. Площадь пожара составила 3 кв. м.
На месте работали два пожарных автомобиля, пять человек.