В Рязанской области после ДТП машины отбросило на обочину

В Рязанской области в воскресенье, 7 января, около 17:00 произошло ДТП недалеко от поворота на деревню Константиново.

В Рязанской области в воскресенье, 7 января, около 17:00 произошло ДТП недалеко от поворота на деревню Константиново. Об этом сообщается в группе «Эвакуатор Тума, Спас-Клепики, Касимов».

Один из водителей не справился с управлением, автомобили столкнулись. В результате обе машины отбросило на обочины дороги. Обошлось без пострадавших.