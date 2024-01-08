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В Рязанской области после ДТП машины отбросило на обочину
В Рязанской области в воскресенье, 7 января, около 17:00 произошло ДТП недалеко от поворота на деревню Константиново.

В Рязанской области в воскресенье, 7 января, около 17:00 произошло ДТП недалеко от поворота на деревню Константиново. Об этом сообщается в группе «Эвакуатор Тума, Спас-Клепики, Касимов».

Один из водителей не справился с управлением, автомобили столкнулись. В результате обе машины отбросило на обочины дороги. Обошлось без пострадавших.