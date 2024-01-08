В Рязани в дом на улице Новоселов вернули отопление спустя несколько дней
На место выезжала аварийная служба РМПТС. Вместе с управляющей компанией провели работы, обнаружили отсутствие циркуляции.
В Рязани жители дома № 42 на улице Новоселов несколько дней были без отопления. Префектура Октябрьского района помогла жильцам решить проблему, сообщается на
На место выезжала аварийная служба РМПТС. Вместе с управляющей компанией провели работы, обнаружили отсутствие циркуляции.
Проблему решили, циркуляция была восстановлена.